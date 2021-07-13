Чем отравились работники мясокомбината на Полтавщине — возможная причина

Председатель Кременчугской райгосадминистрации Олег Ледник считает, что 16 работников мясокомбината в Глобино могли отравиться испарениями краски, которой накануне покрасили пол на втором этаже.

По его мнению, испарения спустились вниз, и работники на первом этаже начали жаловаться на раздражение в горле, головокружение и головную боль.

Ледник уточнил, что из 14 госпитализированных одного человека решили доставить в реанимацию, поскольку у него повысилось давление.

— Врачами был проведен обход. Все граждане готовятся к выписке, — подчеркнул он.

Врачи Глобинской ЦРБ рассказали, ссылаясь на слова потерпевших, что 12 июля где-то с 19.00 до 21.00 чувствовали резкий неприятных запах, похожий на ацетон, который к ночи усилился.

Сейчас состояние пациентов врачи называют удовлетворительным.

Ночью 13 июля в Глобино Полтавской области 16 работников местного мясокомбината отравились неизвестным веществом, 14 из них госпитализировали в больницу. Массовое отравление произошло в сортировочном цехе предприятия.

Полиция возбудила дело по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины — Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия, если оно повлекло тяжкие последствия.