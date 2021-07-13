В Израиле завершают разрабатывать вакцину от коронавируса BriLife компании NRx Pharmaceuticals. На третьей стадии вещество планируют испытать не только на родине, но и в Украине и Грузии.

По информации компании-разработчика, она подписала Меморандум с правительством Израиля.

Испытания в рамках третьей фазы в других странах будут проводить при поддержке их правительств.

Препарат BriLife базируется на предыдущей, одобренной FDA платформе вакцины, которая была дополнительно оптимизирована и нацелена на борьбу с вирусом.

Вещество создали на базе уже существующего вируса, на нем с помощью генной инженерии нарастили шип-белок коронавируса. Вакцина проникает в клетки организма и вызывает реакцию в виде выработки антител.

Ее испытания начались в ноябре прошлого года. После окончательных результатов разработчики рассчитывают на быстрое и доступное промышленное масштабирование производства. Препарат будут вводить путем традиционной инъекции.

В Украине для вакцинации от коронавируса используют вещества иностранного производства. Страна не разрабатывала собственное вещество против вируса.

Источник: NRx Pharmaceuticals