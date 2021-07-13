До сентября 2021 года уровень смертности от коронавируса может достичь от 54 тыс. до 70 тыс. случаев с начала пандемии, но это зависит от заболеваемости.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здоровья KSE Юрий Ганиченко во время онлайн-презентации анализа ситуации с распространением Covid-19 13 июля.

По его словам, в июле-сентябре в Украине ожидается рост смертности, даже в случае вспышки вируса, который прогнозируют в конце лета.

Сейчас ситуация с заболеваемостью стабильная. За неделю суточные госпитализации продолжают падать на 10%, количество пациентов с Covid-19 сокращается на 15%. Среднесуточная смертность в целом в Украине вышла на уровень летнего плато 2020 года и составляет 17 умерших в сутки.

— Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе и эта вспышка вскоре может прийти в Украину. Следовательно, вакцинация является критически важной, — отметил он.

Ганиченко утверждает, что за последнюю неделю темпы вакцинации в Украине выросли на четверть. В среднем вакцинируют 81 тыс. человек в сутки. Но этот темп необходимо ускорять. Чтобы вакцинировать 70% населения до конца 2021 года, необходимо делать около 250 тыс. прививок в сутки.

В KSE добавили, что украинцы, которые вакцинировались от Covid-19, могут посетить более 20 европейских стран. Въезд разрешен в Нидерланды, Словению, Венгрию, Швейцарию, Австрию, Эстонию, Испанию и Исландию.

За сутки, 12 июля, от коронавируса вакцинировано 83 177 человек. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированные – 37 642 человека. Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.