По состоянию на 13 июля 2021 года в Киеве обнаружили 142 новых случая коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: