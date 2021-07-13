Массовое отравление работников мясокомбината на Полтавщине — 14 человек в больнице

В Глобино Полтавской области 16 работников местного мясокомбината отравились неизвестным веществом. Из них 14 — госпитализированы в больницу.

Массовое отравление в сортировочном цехе Глобинского мясокомбината произошло 13 июля около 00.30.

По данным ГСЧС, ныне один человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней степени тяжести, еще двое работников предприятия от госпитализации отказались.

Специалисты устанавливают причину отравления. Мясокомбинат сейчас работает в штатном режиме.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подразделения спасателей не привлекались.