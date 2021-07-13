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Валентина Летяк |

Массовое отравление работников мясокомбината на Полтавщине — 14 человек в больнице

Рука, пациент, пацієнт, лікарня, больница

В Глобино Полтавской области 16 работников местного мясокомбината отравились неизвестным веществом. Из них 14 — госпитализированы в больницу.

Массовое отравление в сортировочном цехе Глобинского мясокомбината произошло 13 июля около 00.30.

По данным ГСЧС, ныне один человек находится в тяжелом состоянии, 13 – в состоянии средней степени тяжести, еще двое работников предприятия от госпитализации отказались.

Специалисты устанавливают причину отравления. Мясокомбинат сейчас работает в штатном режиме.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации подразделения спасателей не привлекались.

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Источник: ГСЧС

Фото: Pexels

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