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Лариса Божко |

Медицинский каннабис не легализовали: законопроект отправили на доработку

каннабис, марихуана, лекарства

Верховная Рада не проголосовала за закон об урегулировании обращения конопли. Только 184 народных депутата проголосовали за. Законопроект отправили на доработку.

Два миллиона украинцев, нуждающихся в препаратах на основе медицинского каннабиса, который не содержит наркотических веществ в том количестве, как каннабис рекреационный, снова остались в ожидании.

Украина не присоединилась к 42 странам, которые легализовали медицинский каннабис. Кстати, 21 государство даже декриминализировала его.

Больные по-прежнему будут покупать лекарства на черном рынке и платить в десять раз больше, чем могли бы. В Европе препараты с каннабиса стоят — $ 10-12 у нас — $ 150.

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Еще в апреле 2021 Кабинет министров принял постановление №324, которым два препарата (синтетических) на основе каннабиноидов были выведены из списка наркотических средств. Один из них снимает спазмы при рассеянном склерозе, второй — для поддерживающего лечения при химиотерапии. Но это не решило проблему. Препараты слишком дорогие (от $ 600 до $ 2050). К тому же лекарственное средство для лечения эпилепсии у детей так и остался вне закона.

Десять месяцев люди, нуждаются в препаратах из медицинского каннабиса, ждали разработки и принятия закона о его легализации. Им осталось снова ждать.

Фото: Depositphotos

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