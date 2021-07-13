Верховная Рада не проголосовала за закон об урегулировании обращения конопли. Только 184 народных депутата проголосовали за. Законопроект отправили на доработку.

Два миллиона украинцев, нуждающихся в препаратах на основе медицинского каннабиса, который не содержит наркотических веществ в том количестве, как каннабис рекреационный, снова остались в ожидании.

Украина не присоединилась к 42 странам, которые легализовали медицинский каннабис. Кстати, 21 государство даже декриминализировала его.

Больные по-прежнему будут покупать лекарства на черном рынке и платить в десять раз больше, чем могли бы. В Европе препараты с каннабиса стоят — $ 10-12 у нас — $ 150.

Еще в апреле 2021 Кабинет министров принял постановление №324, которым два препарата (синтетических) на основе каннабиноидов были выведены из списка наркотических средств. Один из них снимает спазмы при рассеянном склерозе, второй — для поддерживающего лечения при химиотерапии. Но это не решило проблему. Препараты слишком дорогие (от $ 600 до $ 2050). К тому же лекарственное средство для лечения эпилепсии у детей так и остался вне закона.

Десять месяцев люди, нуждаются в препаратах из медицинского каннабиса, ждали разработки и принятия закона о его легализации. Им осталось снова ждать.