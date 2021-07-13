В Финляндии во время археологических раскопок ученые обнаружили останки 24-летней беременной женщины, которая родила в гробу.

Исследователь Тиина Вяре вместе с коллегами из Университета Оулу изучала одну из частных часовен и погребальную камеру под ней. Здание было построено в 1785 году и принадлежало дворянской семье в общине Вихти на юге страны. Людей хоронили в ней в 1785-1829 годах.

Специалисты нашли остатки восьми гробов. В них были захоронены пожилые женщина и мужчина, трое взрослых женщин и двое мужчин, а также одна девушка.

В области таза одной из взрослых женщин ученые выявили кости плода, его череп выступал из родового канала.

Они измерили длину локтевой кости ребенка, она составила 45,14 миллиметра, что соответствует 28-32 неделям беременности.

По их мнению, эта находка — случай посмертного выдавливания плода. Это достаточно редкое явление, которое происходит из-за того, что тело умершей беременной женщины разлагается. Из-за повышения давления брюшных газов плод может выдавливаться наружу, поэтому происходят своеобразные роды, но уже после смерти.

Останки принадлежали Шарлотте Бьернрам. Женщина умерла 23 октября 1808 года от некого воспаления. Ей было 24 года, она была в положении. Через несколько дней после кончины у нее произошло частичное выдавливание плода. Умершую похоронили спустя пять с половиной месяцев после смерти.

Источник: International Journal of Osteoarchaeology