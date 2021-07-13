Во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать вакцины против коронавируса разных производителей.

Хотя некоторые страны дали подобные разрешения, представители организации считают, что пока недостаточно информации для этого, поэтому не стоит проводить подобные эксперименты.

— Это немного опасная тенденция, — сказала во время брифинга главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По ее словам, пока нет результатов научных исследований касательно того, можно ли это делать, как и когда, будут ли совпадения между веществами разных компаний.

— Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадения, — добавила эксперт.

Также она отметила, что в странах будет хаос, если местные жители будут сами решать, когда и какую дозу вакцины использовать.

В то же время в некоторых государствах уже провели подобные эксперименты. В частности, Таиланд позволил совмещать вакцины AstraZeneca и Sinovac.

Кроме того, в Канаде гражданам, получившим первую дозу вакцины AstraZeneca, посоветовали сделать второй укол веществом от Pfizer или Moderna.

Подобные тенденции в ревакцинации от коронавируса наблюдаются в мире из-за нехватки вакцин.

Источник: Wales Online