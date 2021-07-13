Несмотря на доступность множества эффективных методов контроля над рождаемостью, свыше 40% беременностей во всем мире — нежелательные.

Известно, что незапланированная беременность может иметь серьезные неблагоприятные последствия для физического, психического и экономического благополучия матери.

Американские ученые разработали моноклональные антитела против сперматозоидов — HCA, которые, как они обнаружили, безопасны, к тому же обладают сильной агглютинацией (слипанием) сперматозоидов и иммобилизационной активностью.

— HCA, по-видимому, подходят для использования в качестве противозачаточных средств и могут вводиться вагинально в растворимой пленке самой женщиной, — объясняет профессор медицины Дебора Андерсон.

Чтобы оценить пригодность в качестве местного контрацептива, исследователи протестировали НСА в широком диапазоне концентраций и в различных физиологически значимых условиях in vitro.

В частности, HCA смешивали со спермой здоровых добровольцев, а затем тестировали. В течение 15 секунд сперма становилась неподвижной и прочно слиплась. Исследователи обнаружили, что НСА не вызывают воспаления влагалища в тестах на культуру лабораторных тканей.

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Исследователи также полагают, что HCA можно комбинировать с другими антителами, такими как антитела против ВИЧ и вируса простого герпеса, для многоцелевой технологии профилактики. Это продукт, который будет одновременно служить противозачаточным средством и предотвращать инфекции, передаваемые половым путем.