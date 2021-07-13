В настоящее время анализы двух людей, лечившихся по поводу диагноза Covid-19 в областной инфекционной больнице Ужгорода, направленны на исследование в Европейскую лабораторию с подозрением на Covid-штамм Дельта.

— Поскольку в Украине нет соответствующей возможности провести исследования на предмет подтверждения или опровержения наличия у пациентов Covid-штамма Дельта, мы отправили анализы в Европейскую лабораторию, — рассказал директор медицинского учреждения Михаил Поляк.

По его словам, оба пациента приехали в Ужгород из России. Один – из Москвы и беременная женщина – из Санкт-Петербурга. В настоящее время она выписана домой. Однако в больнице она провела две недели. Поступила в тяжелом состоянии, сразу была направлена в реанимационное отделение.

Руководитель областной инфекционной больницы выразил опасение, что в данном случае имел место именно Covid-штамм Дельта, поскольку в большинстве известных диагностированных случаев он поражал молодых людей в возрасте от 18 до 49 лет.

По словам Михаила Поляка, результаты исследования должны стать известны в ближайшие дни.

Как стало известно ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже присутствует Covid-штамм Дельта. Несколько дней назад он был обнаружен у двух пациентов, также, как и в случае на Закарпатье, приехавших из России. Заболели люди уже в Украине. В настоящее время они госпитализированы в Александровскую клиническую больницу Киева.

Источник: Suspilne