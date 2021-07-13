Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 13 июля 2021

По состоянию на 13 июля в мире зафиксировали 188,2 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4 млн человек. В Украине предупреждают, что смертность от коронавируса может возрасти. Это связано с угрозой распространения штамма Дельта в стране.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 13 июля подтвердили 481 случай коронавируса. Выздоровели за сутки – 750 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 36 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (53), Одесской (49) и Луганской (28) областях.

У двух человек из Ужгорода подозревают наличие штамма Дельта. Они приехали из России. Один – из Москвы и беременная женщина — из Санкт-Петербурга. Результаты исследования анализов образцов должны стать известными в ближайшие дни.

Центр экономики здоровья KSE прогнозирует, что до сентября 2021 года уровень смертности от коронавируса может достичь от 54 тыс. до 70 тыс. случаев с начала пандемии, но это зависит от заболеваемости. Это может произойти из-за распространения штамма Дельта в Украине.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (40 тыс.), Великобритании (34 тыс.) и Индии (30 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Индонезия, Бразилия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Великобритании, России и Испании. Украина за распространением коронавируса занимает 84 место в мире между Мальтой и Норвегией, а в Европе – 18 место.

Ухудшение ситуации в Европе и отмена карантина: Covid-новости 13 июля / 2 фотографии

Великобритания 19 июля отменит последние карантинные ограничения. Несмотря на ухудшение эпидемической ситуации в стране, власти решили отменить обязательное ношение масок в общественных местах. Также откроются ночные клубы, театры. Можно будет проводить концерты, спортивные мероприятия.

Правительство Швеции 15 июля также планирует отменить часть коронавирусных ограничений. Снимут ограничения на количество пассажиров в транспорте дальнего следования, таком как поезда, и на количество покупателей в магазинах.

А в Израиле наоборот вернут некоторые карантинные ограничения из-за распространения штамма Дельта. Правительство страны работает над новой стратегией мягкой борьбы с Covid-19. Она заключается во введении минимальных ограничений, чтобы не навредить экономике.

Ситуация с коронавирусом ухудшается в Португалии. Так, в районе Лиссабона и Алгарве большинство инфицирований штаммом Дельта. Поэтому еще на прошлой неделе в стране ввели более жесткие ограничения.

В Грузии ежедневные показатели заражений коронавирусом впервые с начала мая приблизились к 2 тыс. случаев.

В Европейском Союзе полностью вакцинировали уже 50% взрослого населения. Представитель Еврокомиссии отмечает, что прививки нужно делать, чтобы уберечься от штаммов коронавируса и избежать новой волны инфекций. В ЕС хватает доз вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения.