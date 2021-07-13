В Украине на 13 июля 2021 года подтверждено 2 241 698 случаев коронавируса. В стране резко увеличился суточный прирост больных — за сутки 481 новый пациент.
Среди них — 28 детей и 11 медработников.
За время пандемии в Украине 52 640 человек умерли от вируса, за сутки — 36.
В то же время выздороветь удалось в целом 2 178 279 украинцам, за прошедшие сутки — 750.
С начала распространения вируса на территории страны провели 11 063 662 ПЦР-теста, за последние 24 часа сделали 20 909 анализов.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (53), Одесской (49) и Луганской (28) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 6 случаев;
- Волынская область — 3 случая;
- Днепропетровская область — 15 случаев;
- Донецкая область — 53 случая;
- Житомирская область — 3 случая;
- Закарпатская область — 10 случаев;
- Запорожская область — 9 случаев;
- Ивано-Франковская — 2 случая;
- Киевская область — 20 случаев;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 28 случаев;
- Львовская область — 14 случаев;
- Николаевская область — 9 случаев;
- Одесская область — 49 случаев;
- Полтавская область — 20 случаев;
- Ровенская область — 12 случаев;
- Сумская область — 8 случаев;
- Тернопольская область — 1 случай;
- Харьковская область — 23 случая;
- Херсонская область — 13 случаев;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черкасская область — 18 случаев;
- Черновицкая область — 6 случаев;
- Черниговская область — 8 случаев.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 12 июля 2021 года, подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.