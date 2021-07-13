В Украине на 13 июля 2021 года подтверждено 2 241 698 случаев коронавируса. В стране резко увеличился суточный прирост больных — за сутки 481 новый пациент.

Среди них — 28 детей и 11 медработников.

За время пандемии в Украине 52 640 человек умерли от вируса, за сутки — 36.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 178 279 украинцам, за прошедшие сутки — 750.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 063 662 ПЦР-теста, за последние 24 часа сделали 20 909 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (53), Одесской (49) и Луганской (28) областях.

Статистика:

Винницкая область — 6 случаев;

Волынская область — 3 случая;

Днепропетровская область — 15 случаев;

Донецкая область — 53 случая;

Житомирская область — 3 случая;

Закарпатская область — 10 случаев;

Запорожская область — 9 случаев;

Ивано-Франковская — 2 случая;

Киевская область — 20 случаев;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 28 случаев;

Львовская область — 14 случаев;

Николаевская область — 9 случаев;

Одесская область — 49 случаев;

Полтавская область — 20 случаев;

Ровенская область — 12 случаев;

Сумская область — 8 случаев;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 23 случая;

Херсонская область — 13 случаев;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черкасская область — 18 случаев;

Черновицкая область — 6 случаев;

Черниговская область — 8 случаев.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 12 июля 2021 года, подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.