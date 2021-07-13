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Людмила Грубник |

Резкий скачок: в Украине за сутки 481 случай Covid-19

парни в масках

В Украине на 13 июля 2021 года подтверждено 2 241 698 случаев коронавируса. В стране резко увеличился суточный прирост больных — за сутки 481 новый пациент.

Среди них — 28 детей и 11 медработников.

За время пандемии в Украине 52 640 человек умерли от вируса, за сутки — 36.

В то же время выздороветь удалось в целом 2 178 279 украинцам, за прошедшие сутки — 750.

С начала распространения вируса на территории страны провели 11 063 662 ПЦР-теста, за последние 24 часа сделали 20 909 анализов.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (53), Одесской (49) и Луганской (28) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 6 случаев;
  • Волынская область — 3 случая;
  • Днепропетровская область — 15 случаев;
  • Донецкая область — 53 случая;
  • Житомирская область — 3 случая;
  • Закарпатская область — 10 случаев;
  • Запорожская область — 9 случаев;
  • Ивано-Франковская — 2 случая;
  • Киевская область — 20 случаев;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 28 случаев;
  • Львовская область — 14 случаев;
  • Николаевская область — 9 случаев;
  • Одесская область — 49 случаев;
  • Полтавская область — 20 случаев;
  • Ровенская область — 12 случаев;
  • Сумская область — 8 случаев;
  • Тернопольская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 23 случая;
  • Херсонская область — 13 случаев;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черкасская область — 18 случаев;
  • Черновицкая область — 6 случаев;
  • Черниговская область — 8 случаев.
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Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине по состоянию на 12 июля 2021 года, подтверждено 2 241 217 случаев коронавируса, за последние сутки — 174 новых больных.

Источник: Минздрав

Фото: Unsplash

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