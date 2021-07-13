Врачи российской певицы МакSим, которая уже почти месяц пребывает в коме, сообщили, что пациентка снова в критическом состоянии. Медики предполагают начало сепсиса.

Что такое сепсис и насколько он опасен, Факты ICTV попросили рассказать семейного врача поликлиники Оболонского района Киева Людмилу Сердюк.

— Сепсис – это заражение крови, наступающее вследствие тяжелого течения инфекционного заболевания, в том числе и коронавирусного, — говорит Людмила Сердюк.

По словам семейного врача, жизненно важно как можно быстрее распознать эту патологию — тогда есть шансы для эффективного лечения.

По своей природе сепсис является неадекватной, патологической реакцией на химические вещества, которые организм выделяет на подавление инфекции. Это чревато сбоем или вообще остановкой в функционировании многих органов: мозга, сердца, почек.

Если сепсис переходит в септический шок, у больного резко падает кровяное давление, что очень часто приводит к стремительному летальному исходу.

Сепсис коварен тем, что может случиться практически с каждым. Но более всего он опасен для людей в возрасте 65+, беременных женщин, новорожденных, людей, страдающих тяжелыми фоновыми заболеваниями, такими как диабет, онкология, заболевания почек.

Легкая форма сепсиса обычно не представляет угрозы для жизни, и лечится с помощью антибиотиков.

Чего, увы, нельзя сказать о септическом шоке, смертность от которого достигает 40-45%. Но даже если такому тяжелому пациенту все же удастся выкарабкаться, в дальнейшем он будет подвержен высокому риску перед будущими инфекциями.