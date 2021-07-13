Вирус иммунодефицита, попадая в организм, не имеет каких-то специфических проявлений. Но как же человеку узнать, есть у него ВИЧ или его нет?

Если человек относится к группам риска: принимает инъекционные наркотики, работает в секс-индустрии или же перенес переливание крови; если он медик, и работает с кровью больных, или случайно укололся выброшенным шприцем, нужно пройти тест.

— ВИЧ-инфекция имеет две формы протекания болезни: острую и хроническую, — пояснила врач-инфекционист Наталья Спицына. — Острая форма очень похожа на ОРВИ, простуду. Когда вы обращаетесь к семейному врачу, он должен посмотреть, проходили вы тестирование на ВИЧ-инфекцию, и направить вас на тест. Именно так можно выявить болезнь на ранней стадии.

Но семейные врачи это делают крайне редко. Поэтому о своем статусе многие узнают с опозданием, лет через 10-12 после заражения.

Итак, чтобы не подвергать окружающих опасности, а также узнать о своем ВИЧ-статусе вовремя, и вовремя начать лечение, нужно иногда сдавать кровь на ВИЧ.

Современная медицина имеет достаточно лекарственных средств, чтобы лечить ВИЧ-позитивных людей и обеспечивать им достойное качество жизни на протяжении многих лет.

В ООН озвучили оптимистичный прогноз, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), который провоцирует синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД), получится преодолеть до 2030 года.