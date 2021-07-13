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Вікторія Яснопольська |

Синдром Гийена-Барре: неожиданный побочный эффект после вакцины Johnson&Johnson

вакцина

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что прививки однозовой вакциной Johnson&Johnson имеют высокую степень риска развития синдрома Гийена-Барре.

Синдром Гийена-Барре – достаточное редкое неврологическое заболевание, характеризующееся тем, что иммунная система человека убивает периферические нервы. Это приводит к потере чувствительности в ногах и руках, к мышечной слабости вплоть до полного паралича.

Известно также, что данный синдром поражает в основном взрослых людей. Однако он хорошо поддается лечению даже в самых тяжелых случаях.

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По информации FDA, есть данные диагностирования синдрома Гийена-Барре уже у ста пациентов, получивших прививку Johnson&Johnson. Практически всех их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Специалисты FDA отмечают, что заболеваемость данным синдромом, практически отсутствующая у невакцинированных людей, увеличилась почти в пять раз именно после прививки Johnson&Johnson.

— Известные и потенциальные преимущества явно перевешивают известные и потенциальные риски вакцины, — комментируют в FDA.

Хотя, уточняют сотрудники Управления, еще пока нет достаточного объема данных, чтобы говорить со 100% уверенностью о причинно-следственной связи синдрома Гийена-Барре именно с вакциной Johnson&Johnson.

Источник: The New York Times

Фото: Depositphotos

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