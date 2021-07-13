В США представители власти требуют от компании Pfizer предоставить больше информации о необходимости введения третьей дозы вакцины от коронавируса.

Это связано с тем, что фармацевтическая компания просит одобрить ревакцинацию дополнительной дозой для людей с ослабленным иммунитетом и высокими рисками осложнений от болезни. Pfizer планирует осуществить масштабные продажи дополнительных доз вакцин.

Должностные лица США сообщили о требовании 12 июля во время частной встречи с представителями Pfizer. Они стремятся обладать более подробной информацией по этому вопросу.

Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи упрекнул фармацевтическую компанию за настойчивость введения третьей дозы, а главный медицинский советник Джо Байдена, заявил, что недостаточно доказательств, которые бы подтвердили необходимость такого решения.

В США почти половина населения полностью вакцинирована. Согласно данным клиники Майо, чуть более половины получили одну дозу. Тем не менее показатели вакцинации отстают на огромных территориях страны, что дает вирусу больше возможностей для распространения.

В компании Pfizer предлагают применять третью дозу вакцины из-за доказательств повышенного риска повторного заражения через шесть месяцев после вакцинации и распространение высокозаразного варианта Covid-штамма Дельта.

В Израиле уже разрешили вакцинацию третьей дозой вакцины Pfizer против Covid-19 людей, имеющих ослабленный иммунитет. Минздрав рекомендует делать третью дозу вакцины через восемь недель после второй.