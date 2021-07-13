В последнее время коронавирус вытеснил информацию о других опасных инфекционных болезнях. Хотим напомнить, что ВИЧ-инфекция никуда не делась.

О способах передачи вируса иммунодефицита человека Фактам ICTV рассказала врач-инфекционист Наталия Спицина.

Как передается ВИЧ

— ВИЧ передается через кровь, половым путем (оральный, анальный, вагинальный секс), от матери ребенку, если мать не знает о своем статусе и не проходит ретровирусное лечение, — объяснила врач-инфекционист. — Существуют только эти три пути передачи ВИЧ.

Как видим, бытовым путем вирус иммунодефицита человека не передается. Поэтому не стоит сторониться людей, если в их семье кто-то является носителем вируса. Конечно, нужно соблюдать общие правила личной гигиены, но через полотенце ВИЧ точно к вам не попадет.

В зоне риска люди, употребляющие наркотические вещества инъекционно, работники секс-индустрии, врачи и лаборанты, которые имеют контакт с кровью больных.

Через кровь вирус попадает в организм в процессе переливания крови, через загрязненные шприцы при употреблении инъекционных наркотиков.

Половой путь передачи ВИЧ-инфекции — самый распространенный.

От матери ребенку ВИЧ не передается, если мать принимает соответствующие препараты и находится под наблюдением специалистов.

Во Львове ребенок в детском саду случайно укололся иглой шприца, на которой была кровь ВИЧ-инфицированного. Подробнее читайте здесь.