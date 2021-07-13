Жители Киева старше 60 лет смогут сделать прививки вакциной против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Уколы будут проводить в Центре вакцинации против Covid-19 с 16 июля 2021 года, сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Запись на вакцинацию уже открыли в системе helsi.me. Для того, чтобы иммунизироваться, нужно зарегистрироваться для прохождения вакцинации и прийти в пункт в четко установленное время.

— Большая просьба к киевлянам: передайте эту информацию своим старшим родственникам. В случае необходимости помогите им записаться, ведь не все пожилые люди дружат с гаджетами, — отметила Валентина Гинзбург.

В то же время для пожилых людей будет доступно и вещество CoronaVac производства Sinovac.

Также в Центре вакцинации в Киеве продолжается иммунизация лиц моложе 60 лет. Однако они не могут выбирать производителя вакцины, им предлагают сделать уколы только китайским веществом.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. В начале уколы делали медикам, правоохранителям и военнослужащим. Теперь вакцинироваться могут и обычные украинцы.