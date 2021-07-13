В Украине впервые транспортируют пациента вертолетом в больницы Охматдет

Впервые в Охматдет транспортируют пациента вертолетом. Мальчика из Новограда-Волынского, который находится в тяжелом состоянии из-за сквозного огнестрельного ранения, хотят перевести в Охматдет.

Об этом сообщила Фактам ICTV журналистка Ирина Заславец.

— Ребенок получил огнестрельное ранение, его прооперировали местные врачи в Новгород-Волынском. Им удалось стабилизировать состояние ребенка и сделать первые неотложные хирургические вмешательства. Мальчик подключен к аппарату ИВЛ, он в тяжелом состоянии, — отметил медицинский директор Охматдета Сергей Чернышук.

Он добавил, что у 9-летнего ребенка преимущественно повреждены органы брюшной полости и позвоночник. В Охматдете врачи будут решать, как действовать, чтобы помочь ребенку.

В тяжелом состоянии: в Охматдет ребенка с ранением впервые транспортируют вертолетом / 1 фотография

Вертолет приземлился на стадионе Старт. Реанимобиль из Охматдета перевезет пациента оттуда до самой больницы. В нем есть все, чтобы обеспечить жизнедеятельность пациента: ИВЛ, капельница, реанимация.

12 июля в городе Новоград-Волынском Житомирской области произошла стрельба. В результате инцидента 9-летний ребенок получил огнестрельное ранение спины. Его сразу госпитализировали в реанимационное отделение.

Ребенок получил ранение в доме. К этому причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый его отца, который приехал накануне.

В настоящее время информацию об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией об умышленном тяжком телесном повреждении (ч. 1 ст. 121 УК Украины).