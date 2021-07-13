В Европейском Союзе полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в социальных сетях.

— 50% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы!,- отметила она.

Эксперт добавила, что прививки стоит делать, чтобы уберечься от новых штаммов коронавируса и избежать новой волны инфекций. По ее словам, в ЕС хватает доз вакцин, чтобы привить 70% взрослого населения.

Сейчас в Украине привито уже 2 357 227 человек. Из них первую дозу вакцины получили 2 357 225 человек, обе дозы -1 215 284 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

За сутки, 12 июля, от коронавируса вакцинировано 83 177 человек. Одну дозу получили 45 535 человек, полностью иммунизированные — 37 642 человека.

С 12 июля во всех областях Украины в центрах массовой вакцинации начали использовать препарат Comirnaty производства компаний Pfizer/BioNTech.

Вакцина доступна для всех желающих получить прививку от Covid-19 с приоритетом для пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Урсула фон дер Ляйен

Фото: КГГА