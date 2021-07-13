Питание во время беременности играет важную роль, ведь оно помогает ребенку расти и развиваться. Поэтому рацион женщины должен быть сбалансированным, здоровым и полезным. Однако в жаркую погоду придерживаться такого питания трудно, ведь хочется мороженого, холодного кваса и лимонада.

В ЦОС дать советы, как беременной женщине следить за рационом в жаркую погоду.

Первое — это водный режим. Жидкость нужно пить регулярно в течение дня. Например, чай или обычная вода. Это поможет предотвратить обезвоживание, поскольку организму нужно больше жидкости, чем обычно, особенно в жаркую погоду. Поэтому всегда берите с собой на прогулку прохладную бутылку воды.

В ежедневном рационе лучше использовать различные сезонные овощи и фрукты. Ешьте легкие свежеприготовленные блюда.

Во время беременности в жару ограничьте употребление кофеина и полностью избегайте алкоголя. Даже в небольшом количестве алкоголь попадет в кровь малыша и может повлиять на развитие ребенка.

Кроме того, стоит обращать внимание на выбор мороженого в жару. Например, лучше избегать употребления мягкого мороженого из ларьков уличной торговли и мест быстрого питания, потому что оно может содержать опасные бактерии. Также не стоит изготавливать дома мороженое или соусы с добавлением сырых яиц.

В жаркую погоду беременным женщинам не рекомендуют употреблять:

мягкие или непастеризованные сыры (бри, камамбер и фета);

паштеты;

рыбу и другие морепродукты (устрицы, мидии), блюда из них (суши, роллы);

холодную, предварительно сваренную курицу, ветчину и другие охлажденные, предварительно сваренные мясные продукты;

заранее приготовленные бутерброды;

салаты и остатки продуктов от предыдущих приемов пищи.

В ЦОС советуют минимизировать употребление соли, ведь она задерживает выведение воды из организма.

Какие овощи добавить в рацион летом

Летом можно добавить к своему рациону большое количество сезонных овощей, которые принесут пользу организму. Например, свекла, морковь, молодой картофель, кукуруза, огурцы. Они богаты микроэлементами и витаминами, которые способны улучшить состояние организма.

Подробнее о том, какие овощи добавить в рацион летом — читайте на Фактах ICTV.

Исчтоник: ЦОЗ