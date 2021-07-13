Компании — производители Covid-вакцин Johnson&Johnson и AstraZeneca PLC в коллаборации с учеными Оксфордского университета проводят ранние исследования потенциальных модификаций вакцин против Covid-19 с целью снизить или устранить риск возникновения редких, но опасных тромбов, связанный с прививками.

— Мы активно работаем с регулирующими органами и научным сообществом, чтобы понять эти чрезвычайно редкие события свертывания крови, включая информацию для ранней диагностики и вмешательства, а также соответствующего лечения, — заявили представители AstraZeneca и Johnson&Johnson.

К новому витку исследований фармкомпании побудило нарастание сведений об образовании тромбов после вакцинации их продуктами со стороны независимых ученых из Европы, США и Канады.

Цель изысканий – установление причин тромбоза и возможный реинжиниринг укола AstraZeneca к следующему году.

Помимо научных усилий, модификации Covid-вакцин могут потребовать изменения прав собственности или получения разрешений регулирующих органов. Тем не менее, по словам ученых, беспрецедентные масштабы и актуальность развертывания вакцины против Covid-19 ускорят и научные исследования, и решение юридических вопросов.

Риски свертывания крови в сочетании с низким уровнем тромбоцитов — редкое состояние, называемое иммунной тромботической тромбоцитопенией, индуцированной вакциной. Согласно статистике в Великобритании и Европе, после прививки AstraZeneca эти случаи составили один-два на 100 тыс. прививок.