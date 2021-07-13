Великобритания 19 июля снимает последние карантинные ограничения

Обязательное ношение масок в закрытых общественных местах и соблюдение дистанции Великобритания отменит через неделю – с 19 июля, несмотря на резкий рост числа случаев коронавируса, подтвердил в понедельник премьер-министр страны Борис Джонсон.

По его словам, юридические ограничения будут заменены рекомендацией носить маски в местах большого скопления людей и ​​в транспорте.

Откроются ночные клубы, больше не будет ограничений на посещение концертов, театров, свадеб или спортивных мероприятий.

Министр здравоохранения Саджид Джавид во время выступления в парламенте сказал, что сейчас подходящее время, чтобы дать британцам шанс вернуться к нормальной жизни.

Он сообщил, что в стране вакцинированы девять из десяти взрослых, и правительство приближается к достижению главной цели – до 19 июля сделать всем первую прививку.

– Никогда не будет идеального времени для этого шага, потому что мы просто не можем искоренить этот вирус — хотим мы этого или нет, коронавирус никуда не денется, – сказал Джавид.

В последние недели резко возросло количество случаев инфицирования: ежедневно регистрируется более 30 тыс. новых случаев.

Об отмене большинства карантинных ограничений в Великобритании с 19 июля глава правительства Борис Джонсон заявил еще 5 июля, но окончательное решение приняли именно 12 числа.

Правительство страны пошло на такой шаг благодаря быстрым темпам вакцинации населения от коронавируса.