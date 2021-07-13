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Факты / Lifestyle / Здоровье
Вікторія Яснопольська |

ВОЗ обвинила производителей Covid-вакцин в жадности

жертва короны

После резкого увеличения числа случаев Covid-19 в США и на фоне опасений по поводу всплеска Covid-варианта Дельта, фармацевтическая компания Pfizer заявила о своем намерении добиться федерального разрешения на введение третьих доз своей вакцины в качестве бустерных прививок.

На это официальные лица Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) резко возразили: мол, доказательств того, что третья доза необходима, недостаточно, а самой Pfizer следует вместо этого сосредоточиться на улучшении доступа к вакцинам во всем мире.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что причиной гротескного неравенства в вакцинах является жадность. И добавил, что люди, которые еще не получили ни одной дозы, должны быть в приоритете.

Гендиректор призвал Pfizer и Moderna сделать все возможное, чтобы поставлять вакцины по программе Covax в Африку.

— Число умирающих пациентов с Covid-19 начинает расти, и чрезвычайно заразный вариант Дельта вызывает катастрофические волны заболевания, — отметил Тедрос Адханом Гебрейесус.

И хотя производители вакцин согласились поставлять ограниченные партии по частично управляемой ВОЗ инициативе Covax, глобальный доступ к вакцинам остается крайне несбалансированным.

Согласно данным, собранным Bloomberg, в 180 странах было введено более 3,41 миллиарда доз, из них 334 миллиона доз — в США.

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Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям д-р Майкл Райан предположил, если богатые страны решат делать ревакцинацию, а не жертвовать препараты развивающимся странам, “мы будем оглядываться назад с гневом и стыдом”.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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