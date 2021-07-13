В Украине впервые осуществлены две успешные трансплантации почек от посмертного донора двум детям одновременно. Сердце пересадили взрослому пациенту.

Девятилетние девочка и мальчик, которым были проведены трансплантации почек, проживали в больнице Охматдет, поскольку находились на диализе.

В Ровенской Центральной городской больнице скончался пациент. Его родственники дали согласие на пожертвование органов для спасения людей, нуждающихся в пересадке.

Получив согласие, Единая государственная информационная система трансплантации подобрала пары донор — реципиент. После чего были проведены дополнительные исследования, чтобы подтвердить иммунологическую совместимость.

Кроме того, кардиотрасплантологическая команда Национального института хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова, прибывшая в Ровно, успешно пересадила сердце. Итак, один умерший дал шанс жить дальше трем людям.

— Я хочу, чтобы 24 ребенка, которые сегодня вынуждены жить в Охматдете, получили донорские органы и имели счастливое детство, — отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. — Наша команда продолжает развивать систему трансплантации органов и целенаправленно движется к трансплантационной независимости.

Во Львове впервые выполнили гинекологическую операцию с помощью роботизированной системы Da Vinci. Об этом сообщила Львовская клиническая больница скорой медицинской помощи, специалисты которой выполнили операцию.