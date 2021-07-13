Лето — время отдыха возле моря, из-за чего растет риск пострадать от ожога медузы. Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно правильно оказать первую помощь. Особенно это касается маленьких детей.

Что делать при ожоге медузы, Фактам ICTV рассказала врач-терапевт клиники Оберіг Владислава Романюк.

По ее словам, место ожога важно сразу промыть соленой или морской водой. В случае с детьми стоит сразу следить за их движениями, чтобы они не коснулись лица.

— Если родители увидели, что ребенок коснулся медузы, стоит сразу среагировать и промыть место соприкосновения морской водой. Дети очень часто берутся за лицо. Из-за этого может реагировать не столько кожа рук, сколько лицо. Поэтому стоит следить, чтобы ребенок не касался сразу глаз, рта, — говорит Владислав Романюк.

Следствием ожога медузы могуть быть покраснение и неприятные ощущения, тогда следует использовать антигистаминные кремы.

— Важно обработать это место противоаллергическим кремом. Сразу лучше применять именно крем, такая помощь будет эффективной. Это спасет от неприятных ощущений. В течение нескольких дней можно принимать антигистаминные препараты в таблетках, если симптомы не проходят, — добавляет врач.

В случае значительной аллергической реакции, жалоб, следует обращаться к врачу.

Во время пребывания в экзотических странах стоит заранее обратиться хотя бы к представителям отеля и узнать о медузах, которые распространены в водоемах, а также чем лучше лечить такие ожоги.

— В каждой стране могут быть специфические советы, поэтому стоит заранее знать об особенностях первой помощи и препаратах, которые могут помочь, — подводит итог специалист.

Во время отдыха возле моря также может угрожать солнечный удар. Чтобы уберечь себя и родных от него, стоит находиться на берегу в безопасное время и носить головной убор.