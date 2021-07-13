Завтрак — первый и самый важный прием пищи в течение дня. Он должен быть богат белками и заряжать энергией на весь день. В то же время есть ряд продуктов, которые не стоит употреблять утром.

Топ-5 худших продуктов для завтрака

Сладкая каша

Любая крупа (овсянка, гречка, булгур) будет отличным вариантом для завтрака вместе с яйцами, мясом или молоком. Однако не стоит есть по утрам кашу с добавлением сахара или сладкие хлопья. Это не насытит организм надолго, а, наоборот, спровоцирует голод через некоторое время.

Вафли

Это — простые углеводы, которые могут быть лишь дополнением к завтраку, а не основой. Если съесть утром лишь вафли, голод наступит очень быстро. Их можно дополнить яйцами, мясом.

Апельсиновый сок

Практически любой сок из пакета содержит много сахара и консервантов, что не принесет пользу организму. Но даже если это свежевыжатый нектар, не стоит пить его сразу после пробуждения. Из-за содержания кислот он может повредить оболочку желудка. Лучше выпить после пробуждения стакан чистой воды.

Тосты

Как и вафли, они неспособны надолго насытить организм. Это простые углеводы, которые быстро израсходуются, из-за чего захочется снова перекусить. А сахар, который в них содержится, может усилить голод. Это касается любой выпечки — булочек, рогаликов, пряников, печенья.

Сладкий йогурт

Йогурт из магазина содержит сахар, а также немало искусственных добавок. Подобное начало утра может привести к перееданию и желанию съесть больше сладкого в течение дня.

Лучше приготовить йогурт самостоятельно из несладкой базы и ягод и съесть его в виде одного из перекусов.

Идеальный завтрак должен быть разнообразным — содержать белки, жиры и углеводы. При этом обязательно нужно добавлять белок, чтобы оставаться сытым дольше.

Источник: Eat This, Not That