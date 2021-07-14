В связи с приходом лета и ускорением темпов вакцинации от коронавируса ряд стран мира начали ослаблять карантинные меры. В некоторых из них это спровоцировало рост заболеваемости. В частности, в Нидерландах зафиксировали резкое увеличение суточного прироста больных.

В стране выявили динамику роста количества случаев коронавируса — 500% за неделю.

— За последнюю неделю почти 52 тыс. человек в Нидерландах дали положительный результат на коронавирус — рост более чем на 500%, — говорится в сообщении.

Как сообщают представители местных властей, из тех случаев заражения, где можно отследить обстоятельства инфицирования, 37% произошли в барах и клубах.

Вспышка заболеваемости привела к увеличению количества госпитализаций на 11%.

В конце июня 2021 года в Нидерландах отменили почти все карантинные ограничения. В частности, в стране разрешили вновь открыть ночные клубы.

Однако ранее ВОЗ предупреждала, что начало вакцинации против коронавируса пока не означает то, что необходимо отменять карантинные меры.

Побороть пандемию коронавируса можно лишь путем иммунизации и сохранения действия ограничительных мер.

Источник: Sky News