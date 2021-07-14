Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок формирования и использования сертификатов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19.

Решение приняли во время заседания правительства 14 июля. Этот документ даст возможность обеспечить большее количество граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, въездом, транзитным проездом и пребыванием на территории иностранных государств, вместе с ЕС.

В приложении к постановлению указано, что срок действия внутреннего и иностранного Covid-сертификатов на территории Украины составляет 180 дней со дня введения последней дозы вакцины. Срок действия ПЦР-тестов — 72 часа.

1 июля в Украине запустили бета-тестирование сертификатов вакцинации от коронавируса в приложении Дія. Документ будет подтверждать статус лица относительно вакцинации в Украине, на территории ЕС и других странах. Сертификаты будут работать, как и другие документы, в Дії.

Подробнее о Covid-сертификате в Украине читайте на Фактах ICTV.