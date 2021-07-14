К концу лета на штамм коронавируса Дельта будет приходиться 90% всех случаев инфицирования, распространяющихся в Европейском Союзе.

Об этом сообщил Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC).

— По оценкам ECDC, до конца августа вариант Дельта будет представлять 90% всех вариантов вируса SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС, — отметили представители учреждения.

Эксперты добавили, что в связи с этим страны должны ускорить программы вакцинации от коронавируса вместе с поставкой доз препаратов, где это рекомендовано.

В центре отметили, что сейчас штамм Дельта активно распространяется по Европе. Это может замедлить и усложнить борьбу с пандемией Covid-19.

По результатам исследований, этот штамм на 40-60% заразнее, чем более ранний вариант Альфа, который стал первым серьезным вариантом и начал вызывать беспокойство. Также индийский штамм может быть связан с более высоким риском госпитализации.

Также они напомнили, что не стоит забывать о ношении масок и социальной дистанции. Эти меры стоит поддерживать на уровне, чтобы сдержать распространение коронавируса среди людей, которые еще не вакцинировались.

В Закарпатской области у двух человек подтвердили инфицирование индийским штаммом коронавируса (Дельта) – женщины приехали в Украину из России, где бурлит мутация. Сейчас все пациенты выздоровели, их выписали из больницы. В общинах, где выявили варианты, проводится эпидемическое расследование и определение контактных лиц.

Источник: ECDC