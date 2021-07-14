В Украине к экспериментальному проекту по аэромедицинской эвакуации привлекут Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Вместе с этим решением расширяется перечень задач, которые могут выполнять субъекты государственной авиации, чтобы обеспечивать развитие трансплантации в Украине.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, 13 июля вертолет специального авиационного отряда ГСЧС Украины доставил мальчика из Житомирской области в Охматдет.

— Именно благодаря оперативной и слаженной работе системы экстренки ребенку вовремя оказали необходимую помощь и спасли жизнь, — отметил он.

В апреле в Украине впервые выполнили гражданскую аеромедицинскую эвакуацию. 78-летнюю жительницу города Турка Львовской области доставили авиацией в больницу Львова за 75 минут.

ГСЧС уже помогала транспортировать больных пациентов. Так, для трехлетней Киры, у которой диагностировали респираторный дистресс-синдром вследствие двустороннего воспаления легких, выделили специальный самолет.

Благодаря этому девочку удалось доставить в Охмадет, где специалисты больницы сделали все возможное и спасли ее жизнь. В то же время врачи убеждены, что без самолета этого невозможно было бы сделать.

Подробнее о спасении 3-летней девочки со 100% поражением легких — читайте на Фактах ICTV.