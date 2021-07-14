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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Грудное молоко и кондиционер: как ухаживать за новорожденными летом

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Во время летней жары новорожденные дети требуют правильного ухода. Это поможет облегчить их состояние в этот период.

В Минздраве озвучили рекомендации по уходу за новорожденными летом.

Как ухаживать за детьми в жару

  • Избегать попадания прямых солнечных лучей на кожу

Это правило следует соблюдать, когда УФ-индекс выше отметки 3. Чувствительную кожу малыша стоит прикрывать легкой пеленкой, а лицо и шею затенять с помощью головного убора с широкими полями.

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  • Не позволять перегреваться

Не стоит кутать ребенка. Это может сыграть злую шутку. Во время летней жары можно раздевать ребенка до подгузника, по возможности снимать и его. В квартире не нужны ни одеяло, ни шляпа. Это будет провоцировать потение, что чревато раздражением.

  • Регулярно купать

В жару нужно часто купать ребенка, даже если пуповинный остаток еще не отпал. Стоит обмывать малыша прохладной водой (примерно +32°) несколько раз в день.

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  • Пользоваться кондиционером

Кондиционер летом — не враг, но его нужно правильно использовать. Благоприятная температура для новорожденного ребенка — от +18° до +22°. После прогулки на улице температуру в помещении нужно снижать постепенно.

  • Часто кормить грудным молоком

Грудное молоко на 87% состоит из воды. Кормить ребенка стоит, когда он в этом нуждается, а не по графику.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

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