По состоянию на 14 июля 2021 года в Киеве обнаружили 165 новых случаев коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.

За время распространения вируса в столице — 216 034 случая болезни.

В течение суток от вируса умер один человек, в общем — 5 209.

Выздоровели за день 152 жителя города, в течение пандемии — 206 946.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: