По состоянию на 14 июля 2021 года в Киеве обнаружили 165 новых случаев коронавируса. Город до сих пор находится среди лидеров по темпам распространения вируса.
За время распространения вируса в столице — 216 034 случая болезни.
В течение суток от вируса умер один человек, в общем — 5 209.
Выздоровели за день 152 жителя города, в течение пандемии — 206 946.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля)
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появления других симптомов.