Согласно новому исследованию Международного проекта по борьбе против табака (ITC) в Университете Ватерлоо в Канаде, пандемия Covid-19 не привела к увеличению армии курильщиков.

Более того, исследователи обнаружили, что, хотя почти половина курильщиков сообщили, что Covid-19 заставил их задуматься, что пора бы и бросить курить, все же подавляющее большинство любителей табака не изменили своей пагубной привычке.

Чуть больше 1% курильщиков в четырех странах — Австралии, Канаде, Англии и США — пытались бросить курить. Немногим меньше 15% сократили количество сигарет в день. При этом 70% табакоманов констатировали, что никаких изменений в связи с Covid-19 с ними не произошло.

— Важно отметить, что глобальные стрессовые события, такие как 11 сентября и стихийные бедствия, часто приводили к росту курения, — подчеркнул профессор психологии Джеффри Фонг.

Исследование также показало, что среди тех, кто задумывался о том, чтобы бросить курить из-за Covid-19, были преимущественно женщины, представители этнических меньшинств, люди с финансовыми проблемами, вейперы, менее зависимые курильщики, те, кто больше беспокоился о личной восприимчивости к инфекции, и те, кто верил, что Covid-19 более опасен для курильщиков.

По словам Фонга, представители общественного здравоохранения упомянули курение как одну из причин, усугубляющих Covid-19. Собственно, это и привело к отсутствию роста числа курильщиков, в отличие от того, что было после других масштабных трагедий.