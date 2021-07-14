Респираторный дистресс-синдром вследствие двустороннего воспаления легких трехлетней Кире медики одной из больниц Запорожья диагностировали полтора месяца назад. К тому времени у маленькой пациентки легкие уже не работали даже с помощью ИВЛ. Об этом написали сотрудники НДСБ Охматдет на корпоративной странице в Facebook.

Когда ситуация стала максимально критичной, запорожские врачи обратились за помощью к киевским коллегам. Совместная команда Охматдета, Центра детской кардиологии и кардиохирургии и Александровской клинической больницы Киева немедленно отправилась в Запорожье.

Специальный самолет для этой миссии выделила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

К тому времени девочка уже была на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭСМО), который фактически заменял ей легкие. Но через час после взлета устройство дало сбой. Более получаса врачи вручную качали спасительный кислород. Это были долгие минуты между жизнью и смертью выше облаков.

В аэропорту Киева чрезвычайный рейс уже ждали кареты скорой со всем необходимым и Национальная полиция Украина. Киру немедленно доставили в Охматдет. Состояние ребенка было критическим: сатурация 60%, поражение легких 100%, медикаментозная кома и точечные кровоизлияния в мозге.

И украинские врачи сделали все, что могли, и даже больше. Через неделю Кира вышла из комы. Через пять дней ее сняли с искусственного легкого, а несколько дней спустя — и с аппарата ИВЛ.

Сейчас маленькая красавица смеется и радуется жизни, обнимает врачей и очень хочет увидеть своих собак и кота.

Врачи уверены: спасти ребенка без самолета было бы невозможно.

Фото: Охматдит

Источник: Охматдит