Необходимое оборудование для специалистов Охматдета в новом корпусе могут закупить по переговорной процедуре. А раньше его не приобрели из-за системного срыва тендерных процедур.

Такое решение приняли во время заседания правительства 14 июля.

— Задержки из-за возможности блокировки тендеров, особенно когда есть потребность в уникальном оборудовании с малым количеством возможных поставщиков, ставит под угрозу будущее маленьких пациентов. Для Охматдета смогут закупить оборудование с помощью переговорных процедур, что значительно ускорит процесс дооборудования нового корпуса, чтобы там наконец лечили, а не ждали, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве говорят, что в больнице можно делать уникальные операции и оказывать узкопрофильную помощь детям со всей Украины. Однако без современного оборудования это сделать невозможно.

Переговорная процедура закупок может использоваться заказчиком, соответствующая норма содержится в Законе Украины О публичных закупках. Таким образом после проведения переговоров с одним или несколькими участниками в отношении цены и условий договора, заказчик заключает договор о закупке.

В 2020 и 2021 годах ГП Медзакупки Украины закупала все необходимое оборудование для лечения детской и взрослой онкологии, идеопатической семейной дистонии и прочее. Процедура прямой закупки была нужна и эффективна при приобретении быстрых и компьютерных томографов.

Сейчас Охматдет ежегодно оказывает помощь 20 тысячам детей со всей Украины. Там проводят около 10 тыс. сложных операций в более чем 80 отделениях. 28 тыс. детей получают неотложную помощь в травматологическом пункте больницы. Более 65 тыс. маленьких пациентов получают консультации.