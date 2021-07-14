Исследование, проведенное учеными Колумбийского университета, показало, что дети, подверженные повышенным уровням загрязнения воздуха, с большей вероятностью имеют плохие академические навыки в раннем подростковом возрасте, включая математику, орфографию, понимание прочитанного.

В исследовании приняли участие 200 детей. Исследователи собрали данные о загрязнении воздуха в третьем триместре беременности их матерей, в период, когда плод очень уязвим к воздействию окружающей среды. Тесты на умение контролировать ситуацию проводились в возрасте примерно 10 лет, а тесты на академическую успеваемость — в возрасте примерно 13 лет.

— Воздействие загрязненного воздуха в детстве может изменить фундамент, на котором будут строиться академические навыки в дальнейшем, — отметила доцент кафедры медицинской психологии Эми Марголис.

По ее мнению, именно воздействие окружающей среды следует учитывать прежде всего при оценке проблем с обучаемостью, а не только недостатки, связанные с требуемыми навыками у родителей.

Это исследование дополняет растущий объем литературы о пагубном влиянии загрязненного воздуха в пренатальный период на здоровье детей, в том числе на их будущую академическую успешность.

По мнению авторов, снижение уровня загрязнения воздуха может способствовать улучшению успеваемости детей.

Новые результаты согласуются с предыдущими научными работами ученых Колумбийского университета.