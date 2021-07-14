В Закарпатской области у двоих людей подтвердили инфицирование индийским штаммом коронавируса (Дельта) — женщины приехали в Украину из России, где активно распространяется мутация.
Об этом сообщил директор Областной клинической инфекционной больницы Закарпатского областного совета, главный инфекционист области Михаил Поляк.
Вариант подтвердили в двух из четырех образцов, отобранных для исследования.
— Кроме двух женщин, которые приехали из России, у нас также находились на лечении еще и свекор и свекровь одной из них, — сообщил Михаил Поляк.
В двух образцах мутации подтвердили, по двум другим — информация пока уточняется.
Сейчас все пациенты выздоровели, их выписали из больницы.
В общинах, где обнаружили варианты, проводится эпидемиологическое расследование и определение контактных лиц.
Индийский штамм коронавируса (Дельта) ученые называют более опасным из-за его способности быстрее распространяться и чаще вызывать тяжелые последствия для больного.
Сейчас мутация активно распространяется в ряде стран, среди которых и РФ.