Исследование, проведенное учеными Университета Аризоны в США, выявило конкретное семейство бактерий, провоцирующее бактериальный вагиноз. Это новый взгляд на профилактику и лечение заболевания.

По данным Центра США по контролю и профилактике заболеваний, бактериальный вагиноз является наиболее распространенным и рецидивирующим гинекологическим заболеванием, которым страдают почти 30% женщин в возрасте от 15 до 44 лет.

— Бактериальный вагиноз — это загадка. Мы знаем, что этому заболеванию способствуют многие факторы, но мало что известно об основных игроках, меняющих местный ландшафт, — сказала директор Программы исследований женского здоровья Мелисса Хербст-Краловец.

Исследователи обнаружили, что представители семейства бактерий Veillonellaceae способствуют увеличению воспаления и меняют кислотность микросреды шейки матки. Эти изменения поддерживают бактериальный вагиноз и создают благоприятные условия для последующих гинекологических заболеваний, таких как инфекции, передающиеся половым путем и рак.

Женский репродуктивный тракт, как правило, заселяется бактериями, способствующими здоровью, такими как Lactobacillus. Хотя эти бактерии считаются дружественными, их дисбаланс может привести к образованию биопленки — консорциума из множества различных вредных микробов, что способствует развитию болезней.

Используя трехмерную модель человека, группа доктора Хербст-Краловец оценила влияние трех бактерий — Veillonella atypica, Veillonella montpellierensis и Megasphaera micronuciformis — на микросреду шейки матки.

Они обнаружили, что два вида — V. atypica и V. montpellierensis – провоцируют пониженное содержание лактата, кислоты, которая вырабатывается полезными бактериями, обеспечивающими защиту от вредных инфекций. Эти два вида также увеличивают количество веществ, приводящих к возникновению специфичного запаха, связанного с бактериальным вагинозом.

По мнению ученых, важно не только знать основных игроков, но и как они влияют на физиологические процессы и заболевание. Это важно для того, чтобы мы могли разработать целевые стратегии для лечения бактериального вагиноза и предотвращения последующих гинекологических инфекций.