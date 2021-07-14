Карантин в Украине и мире — главные новости о коронавирусе за 14 июля 2021

В мире по состоянию на 14 июля зафиксировали 188,8 млн случаев Covid-19, из них умерло уже более 4 млн человек. В Украине количество больных на этой неделе постепенно увеличивается, но ученые прогнозируют снижение заболеваемости с 14 по 20 июля.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 13 июля подтвердили 547 случаев коронавируса. Выздоровели за сутки – 797 человек, а от осложнений, которые вызвала болезнь, умерло 25 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киевской (39), Одесской (36) и Донецкой (31) областях.

Эксперты НАН прогнозируют, что в Украине может возникнуть новая вспышка коронавируса за падения среднего возраста больных и умерших.

В Закарпатской области у двух человек подтвердили инфицирование штаммом Дельта. Женщины приехали в Украину из России, где сейчас вспышка этого варианта.

Коронавирус в мире

Наибольшее количество новых случаев Covid-19 в мире зафиксировали за сутки в Индонезии (47 тыс.), Бразилии (45 тыс.) и Испании (43 тыс.). По количеству смертей за сутки в мировом рейтинге лидирует Бразилия, Индонезия и Россия.

В Европе активнее всего коронавирус распространяется в Испании, Великобритании и России. Украина находится на 78 месте в мире между Швейцарией и Угандой. А в Европе на 15 месте.

Штамм Дельта в Украине и карантин во Франции: Covid-новости 14 июля / 2 фотографии

В Нидерландах зафиксировали резкий рост случаев коронавируса за послабление карантина. В стране выявили динамику роста количества случаев коронавирус – 500% за неделю.

Власти Австралии продлили карантин в Сиднее, поскольку три недели ограничений не смогли остановить крупнейшую в этом году вспышку Covid-19.

Президент Франции Эмануэль Макрон запретил гражданам, которые не вакцинировались от коронавируса, посещать кинотеатры, кафе, концерты, фестивали. Туда можно будет попасть только при наличии цифрового паспорта здоровья, где указано, вакцинирован ли человек или же отрицательный ПЦР-тест на Covid-19.

Эстония объявила о начале третьей волны коронавируса в стране. За последнюю неделю количество людей, зараженных коронавирусом, увеличилось почти на треть.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости прогнозирует, что к концу этого лета штамм Дельта будет приходиться 90% всех случаев инфицирования. Поэтому эксперты призывают вакцинироваться от Сovid-19, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, чтобы исключить распространение вируса.