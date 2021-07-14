В Америке ученые исследовали поверхности в доме, где жили люди, переболевшие коронавирусом, спустя месяц после исчезновения симптомов, и нашли РНК Covid-19.

Самые большие капли, выдыхаемые во время болезни, попадают на различные поверхности в доме. Так возникает опасность заразиться Covid-19 контактным путем.

Информация о живучести вируса на поверхностях противоречива. Лучше всего продолжительность существования коронавируса изучена на поверхностях в больницах. Там вирус обнаружен на ручках дверей, полах и фильтрах вентиляционных приборов.

Собрав 24 мазка с различных поверхностей дома, исследователи сделали ПЦР-тест.

РНК коронавируса были обнаружены почти в половине образцов. “Грязными” оказались телевизоры, дверные ручки, диваны и кондиционеры. Но рекордсменом по содержанию частиц вируса стал ковер в спальне.

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Заметим, что полы мыли со средством для мытья с гликогелевой кислотой, ванную комнату — хлорсодержащими жидкостями, фильтры чистили, а ковер пылесосили.

Исследование показало, что даже через месяц после выздоровления на поверхностях помещений, где находился больной, можно обнаружить частички коронавируса.

Следующим этапом исследований станет возможность заражения людей столь мелкими частичками коронавируса.

МОЗ Украины утверждает, что в настоящее время не существует специфического лечения коронавируса, поэтому стоит придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования:

Источник: Science of the Total Environment.