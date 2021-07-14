По состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев коронавируса. В стране второй день подряд ухудшается статистика, за сутки — 547 новых больных.
Среди них — 34 ребенка и 23 медработника.
За время распространения вируса 52 665 человек в стране умерли от вируса, за день — 25.
Выздоровели в целом 2 179 076 граждан, в течение дня — 797 человек.
В Украине в целом провели 11 082 234 ПЦР-теста, за сутки — 18 572.
Коронавирус в регионах
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киевской (39), Одесской (36) и Донецкой (31) областях.
Статистика:
- Винницкая область — 6 случаев;
- Волынская область — 6 случаев;
- Днепропетровская область — 31 случай;
- Донецкая область — 31 случай;
- Житомирская область — 4 случая;
- Закарпатская область — 6 случаев;
- Запорожская область — 26 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2 случая;
- Киевская область — 39 случаев;
- Кировоградская область — 2 случая;
- Луганская область — 23 случая;
- Львовская область — 22 случая;
- Николаевская область — 19 случаев;
- Одесская область — 36 случаев;
- Полтавская область — 13 случаев;
- Ровенская область — 6 случаев;
- Сумская область — 22 случая;
- Тернопольская область — 1 случай;
- Харьковская область — 20 случаев;
- Херсонская область — 25 случаев;
- Хмельницкая область — 18 случаев;
- Черкасская область — 13 случаев;
- Черновицкая область — 11 случаев.
Коронавирус в Украине
Во вторник, 13 июля 2021 года, на территории страны было подтверждено 2 241 698 случаев болезни. За сутки заболел 481 гражданин. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на нашем сайте.