По состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев коронавируса. В стране второй день подряд ухудшается статистика, за сутки — 547 новых больных.

Среди них — 34 ребенка и 23 медработника.

За время распространения вируса 52 665 человек в стране умерли от вируса, за день — 25.

Выздоровели в целом 2 179 076 граждан, в течение дня — 797 человек.

В Украине в целом провели 11 082 234 ПЦР-теста, за сутки — 18 572.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киевской (39), Одесской (36) и Донецкой (31) областях.

Статистика:

Винницкая область — 6 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 31 случай;

Донецкая область — 31 случай;

Житомирская область — 4 случая;

Закарпатская область — 6 случаев;

Запорожская область — 26 случаев;

Ивано-Франковская область — 2 случая;

Киевская область — 39 случаев;

Кировоградская область — 2 случая;

Луганская область — 23 случая;

Львовская область — 22 случая;

Николаевская область — 19 случаев;

Одесская область — 36 случаев;

Полтавская область — 13 случаев;

Ровенская область — 6 случаев;

Сумская область — 22 случая;

Тернопольская область — 1 случай;

Харьковская область — 20 случаев;

Херсонская область — 25 случаев;

Хмельницкая область — 18 случаев;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 11 случаев.

Коронавирус в Украине

Во вторник, 13 июля 2021 года, на территории страны было подтверждено 2 241 698 случаев болезни. За сутки заболел 481 гражданин. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на нашем сайте.