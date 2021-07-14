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Людмила Грубник |

Статистика ухудшается: в Украине 547 новых случаев Covid-19

Статистика ухудшается: в Украине 547 новых случаев Covid-19

По состоянию на 14 июля 2021 года в Украине подтвердили 2 242 245 случаев коронавируса. В стране второй день подряд ухудшается статистика, за сутки — 547 новых больных.

Среди них — 34 ребенка и 23 медработника.

За время распространения вируса 52 665 человек в стране умерли от вируса, за день — 25.

Выздоровели в целом 2 179 076 граждан, в течение дня — 797 человек.

В Украине в целом провели 11 082 234 ПЦР-теста, за сутки — 18 572.

Коронавирус в регионах

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киевской (39), Одесской (36) и Донецкой (31) областях.

Статистика:

  • Винницкая область — 6 случаев;
  • Волынская область — 6 случаев;
  • Днепропетровская область — 31 случай;
  • Донецкая область — 31 случай;
  • Житомирская область — 4 случая;
  • Закарпатская область — 6 случаев;
  • Запорожская область — 26 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2 случая;
  • Киевская область — 39 случаев;
  • Кировоградская область — 2 случая;
  • Луганская область — 23 случая;
  • Львовская область — 22 случая;
  • Николаевская область — 19 случаев;
  • Одесская область — 36 случаев;
  • Полтавская область — 13 случаев;
  • Ровенская область — 6 случаев;
  • Сумская область — 22 случая;
  • Тернопольская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 20 случаев;
  • Херсонская область — 25 случаев;
  • Хмельницкая область — 18 случаев;
  • Черкасская область — 13 случаев;
  • Черновицкая область — 11 случаев.
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Коронавирус в Украине

Во вторник, 13 июля 2021 года, на территории страны было подтверждено 2 241 698 случаев болезни. За сутки заболел 481 гражданин. Подробную статистику коронавируса в Украине читайте на нашем сайте.

Источник: Минздрав

Фото: Pixabay

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