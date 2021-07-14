Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Цену заплатят дети: эксперт рассказал о последствиях негативных темпов Covid-прививки

вакцинація

Нужно увеличивать темпы вакцинации от коронавируса, иначе под ударом могут оказаться дети.

Такое мнение высказал американский вакцинолог Питер Хотез.

По его словам, нужно делать больше прививок, чтобы замедлить распространение вируса.

— Передача будет продолжать ускоряться… И те, кто также заплатит цену, в дополнение к невакцинированным подросткам, это маленькие дети, которые зависят от взрослых и подростков, которые должны пройти вакцинацию, чтобы замедлить или остановить вирус, — отметил Питер Хотез.

Пока же количество уколов среди взрослого населения недостаточно для того, чтобы остановить пандемию.

Читайте
Во Франции более 1 млн граждан записались на Covid-вакцинацию за день

Вакцинация от коронавируса началась на планете в декабре 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021 года.

В странах иммунизация проходит по-разному — одни быстро вакцинируют граждан, в других фиксируется негативная динамика.

Новые вызовы создают штаммы вируса, которые активно распространяются в мире. Они провоцируют локальные вспышки заболеваемости. В то же время не все производители вакцин заявляют о том, что их вещества способны с ними бороться.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка