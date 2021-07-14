Нужно увеличивать темпы вакцинации от коронавируса, иначе под ударом могут оказаться дети.

Такое мнение высказал американский вакцинолог Питер Хотез.

По его словам, нужно делать больше прививок, чтобы замедлить распространение вируса.

— Передача будет продолжать ускоряться… И те, кто также заплатит цену, в дополнение к невакцинированным подросткам, это маленькие дети, которые зависят от взрослых и подростков, которые должны пройти вакцинацию, чтобы замедлить или остановить вирус, — отметил Питер Хотез.

Пока же количество уколов среди взрослого населения недостаточно для того, чтобы остановить пандемию.

Вакцинация от коронавируса началась на планете в декабре 2020 года. Украина присоединилась к этому процессу в феврале 2021 года.

В странах иммунизация проходит по-разному — одни быстро вакцинируют граждан, в других фиксируется негативная динамика.

Новые вызовы создают штаммы вируса, которые активно распространяются в мире. Они провоцируют локальные вспышки заболеваемости. В то же время не все производители вакцин заявляют о том, что их вещества способны с ними бороться.