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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Во Франции более 1 млн граждан записались на Covid-вакцинацию за день

Во Франции более 1 млн граждан записались на Covid-вакцинацию за день

Более 1 млн граждан Франции записались на вакцинацию против коронавируса меньше чем за день.

Всплеск интереса к иммунизации произошел после того, как глава страны Эммануэль Макрон сделал прививку обязательной.

После того, как президент выступил с официальным обращением к гражданам страны, 1,3 млн людей зарегистрировались для прохождения вакцинации с помощью приложения Doctolib.

Это рекордное количество для Франции, большинство тех, кто захотел вакцинироваться, — люди младше 35 лет.

Во Франции иммунизация продолжается с декабря 2020 года. За это время удалось сделать прививки лишь 41% населения страны.

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Подумать об ускорении вакцинации от коронавируса и подтолкнуть к таким мерам властей заставило распространения более опасного штамма Дельта на планете и вспышки заболеваемости в европейских странах, в частности в Португалии и Великобритании.

Правило, в первую очередь, касается граждан, которые контактируют с людьми из групп риска. Например, медиков, работающих с пенсионерами.

Источник: АВС News

Фото: Pexels

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