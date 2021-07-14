В Украине может увеличиться количество больных коронавирусом, что вызовет новую вспышку болезни в стране.

Об этом заявили ученые из Национальной академии наук Украины в прогнозе развития эпидемии Covid-19 в Украине на 14-27 июля 2021 года.

Специалисты обеспокоены стремительным падением среднего возраста больных и умерших.

— Такой демографический сдвиг может указывать на будущий рост заболеваемости, — отметили они.

Также ученые утверждают, что ситуация с заболеваемостью в европейских странах существенно ухудшилась именно из-за массовых мероприятий связанных с чемпионатом Европы по футболу. Поэтому ситуация требует более пристального внимания к массовым мероприятиям, проводимым в Украине.

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев коронавируса в среднем в сутки составит 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже — 442.

— Согласно прогнозным вычислениям (в которых заложена тенденция увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равно 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 — в течение недели 21-27 июля 2021, — подытожили ученые.

По состоянию на 14 июня коронавирус в Украине подтвердили в 547 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали уже более 2,2 млн случаев болезни.

Источник: НАН