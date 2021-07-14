Доктор Евгений Комаровский заявил на своем YouTube-канале, что в Украине не знают ничего о штамме коронавируса Дельта, и не готовятся к очередному ухудшению эпидситуации.

— С учетом количества людей, которые на сегодняшний день привиты в Украине, мы как инфекционисты понимаем, что нас всех ждет. У нас будет очень плохая осень, в худшем случае — уже середина августа, — сказал Комаровский.

Он утверждает, что в Украине почти ничего не знают о штамме Дельта, не готовятся к новой волне Covid-19, не знают, сколько у нас уже заражено этим штаммом. А он уже зафиксирован в 111 странах.

И при этом, возмущенно высказался Комаровский, у нас отсутствуют лаборатории, которые могли бы определять — Дельта у нас или не Дельта. И в разгар пандемии закрываются инфекционные больницы.

В Закарпатье у двух женщин подтвердили инфицирование штаммом коронавируса Дельта — они приехали в Украину из России, где активно распространяется мутация.

Источник: Комаровский