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Факты / Lifestyle / Здоровье
Людмила Грубник |

Использовать весы и включать кондиционер: полезные привычки, которые помогают худеть

электронные весы

В стремлении похудеть может помочь простая ежедневная привычка контролировать свой вес. Ученые определили, что более 70% тех, кто придерживались диеты и использовали цифровую технологию для самоконтроля, смогли добиться успеха.

Исследование провели специалисты Стэнфордского университета. Они установили, что среди самых распространенных технологий для самоконтроля были специализированные веб-сайты, приложения и электронные весы.

В то же время технология электронного самоконтроля успешно работала только в течение недлительного времени.

— Те, кто отслеживал и фиксировал свой прогресс меньше года, похудели с 84% успеха. Те, кто следил дольше года, имели только 47% успеха, — говорится в результатах исследования.

Кроме того, есть другие ежедневные привычки, которые помогут успешно потерять лишний вес.

Полезны ежедневные привычки:

  • Готовить одежду для спортзала вечером

Это поможет не пропускать тренировки, особенно по утрам. Собранные вещи будут мотивировать просыпаться и не пропускать спортзал или спортивные секции.

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  • Здоровая альтернатива любимым блюдам

Во время диеты самое сложное — отказаться от любимых блюд. Справиться с этим поможет поиск здоровой альтернативы. Например, сладости можно заменить фруктами и ягодами, а также готовить самостоятельно йогурты и соусы.

  • Пить воду утром

Привычка пить воду утром поможет наладить работу желудка и кишечника. Также это помогает бороться с голодом.

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  • Прохлада дома

Холодные условия окружающей среды побуждают организм вырабатывать больше витамина А. Также это помогает бороться с лишним весом. Поэтому следует регулярно проветривать комнату и включать кондиционер.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Pixabay

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