Не менее 100 тыс. жителей Украины в день нужно прививать от Covid-19, чтобы достичь коллективного иммунитета. Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в интервью одному из украинских телеканалов.

— Если этот процесс и дальше будет продолжаться с такой низкой интенсивностью, то украинцы не смогут получить коллективный иммунитет, — отметил медик.

По его словам, помимо низкой интенсивности вакцинации, существует острая проблема доступности Covid-вакцин практически для всех групп населения. И, прежде всего, для групп риска.

— Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса, — сказал Виктор Петров.

По его мнению, ускорить темпы вакцинации можно, если активно привлечь к этому процессу частный медицинских сектор.

— Все лечебные учреждения должны иметь вакцину, которая будет доступна для любого гражданина Украины с 18 лет в любом медицинском центре, в любой географической точке Украины, — добавил врач.

По данным Минздрава, в течение минувших суток, 13 июля 2021 года, против Covid-19 было вакцинировано чуть более 100 тыс. человек. Одну дозу получили почти 60 тыс. человек, полностью иммунизированы почти 45 тыс. украинцев.

По состоянию на 13 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от Covid-19 записались почти 800 тыс. человек.

Всего с начала вакцинальной кампании прививку получили 2 415 054 украинца.

Источник: kanaldom