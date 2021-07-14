Скептицизм в отношении Covid-вакцины среди молодых людей может свести на нет усилия в достижении коллективного иммунитета — порог, при котором примерно 80% населения вакцинированы от Covid-19.

Исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Сан-Франциско, показало, что примерно каждый четвертый невакцинированный молодой человек в возрасте от 18 до 25 лет заявил, что вероятно либо вовсе откажется от вакцинации.

Любопытно, что свое мнение они не изменили даже после упоминания о том, что их нежелание вакцинироваться подвергает опасности здоровье непривитых людей более старшего возраста.

Хотя данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что очень немногие люди в возрасте от 18 до 29 лет умирают от Covid-19 по сравнению с пожилыми людьми, именно на эту возрастную группу на сегодняшний день приходится более 20% всех случаев Covid-19.

Более того, предыдущее исследование, проведенное Национальным центром информации о здоровье подростков и молодых взрослых UCSF, показало, что каждый третий молодой человек подвержен риску тяжелой формы Covid-19.

— Молодые люди, перенесшие Covid-19, независимо от симптомов, могут быть уязвимы для долгосрочных осложнений и изнурительных симптомов, которые могут включать респираторные проблемы, потерю обоняния и мозговой туман, часто называемый длительный Covid-19, — отметил ведущий автор исследования.

По оценкам, длительные симптомы Covid-19 составляют от 10 до 50%, что является серьезной проблемой для молодых людей, учитывая их высокий уровень инфицирования и низкий уровень вакцинации.

Исследователи рекомендуют больше информировать молодых людей по поводу безопасности вакцины. В идеале — с привлечением социальных сетей и влиятельных лиц, включая врачей, которые играют ключевую роль в снижении сомнений в отношении вакцинации среди молодых и взрослых пациентов.