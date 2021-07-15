Во Львове успешно прооперировали шестимесячного мальчика, пока это самый маленький пациент Центра сердца и сосудов городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Его родители обратились к врачам, потому что у малыша фиксировались шумы в сердце, плохой аппетит и маленький вес. Специалисты установили диагноз — клапанный стеноз легочной артерии тяжелой степени.

— Это сужение между правым желудочком и легочной артерией, которая несет кровь в легкие. При таком диагнозе, чтобы продавить кровь в легкие через сужение, правый желудочек вынужден работать в режиме сверхусилий. Если это не исправить, со временем он устанет, из-за чего возникнет сердечная недостаточность и нарушится ритм, — информируют представители учреждения

Врачи решили оперировать ребенка. Специальный баллон, который устраняет сужение, малышу установили в артерию без всякого разреза, его доставили к сердцу через прокол в бедре.

Малыш хорошо перенес операцию, на следующий день его выписали домой.

Львовские же врачи готовятся в ближайшее время сделать операцию еще одному малышу, которому исполнилось всего два месяца.

Источник: Oleg Samchuk

Фото: Oleg Samchuk